Matar os pais por ‘tostões’: Em 2020, todos os filhos que mataram os progenitores fizeram-no por dinheiro

José Damião, empresário de Santa Cruz, Torres Vedras, foi assassinado, ao que tudo indica, pelo filho, Xavier, de 28 anos, num cenário de extrema violência no qual nem a irmã do homicida, Sílvia, de 37 anos, que estava grávida de 4 meses, escapou. O caso, ocorrido este fim de semana, chocou o País e é o quarto crime de homicídio em que um filho mata os pais este ano. O Radar CM da Violência Doméstica, que agrega os dados de todas as vítimas mortais em contexto de violência doméstica, permite uma análise caso a caso, também no que diz respeito a matricídios ou patricídios (filhos que matam a mãe ou o pai).



Verifica-se que, em todos os quatro casos registados este ano, o motivo do crime esteve sempre relacionado com dinheiro: seja relativo a pedido de valor monetário dos filhos aos pais ou objetivo de se apropriarem da reforma ou património do progenitor.





De referir que, em 2020, Portugal já registou o mesmo número de patricídios e matricídios do ano anterior, segundo dados da Associação portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).





EXTREMA VIOLÊNCIA COM MORTE À FACADA EM 75% DOS CASOS



Um dos pontos comuns nos patricídios e matricídios ocorridos este ano é a extrema violência. Em três dos quatro crimes de 2020, o filho matou o progenitor com recurso a arma branca (75% dos crimes ocorreram à facada).



Passamos a recordar cada um dos casos, traçando uma análise em seguida a cada um dos pontos em comum entre eles.

