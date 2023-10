O mau tempo provocou esta terça-feira 31 inundações de via, 22 inundações em habitações, dois aluimentos de terra e cinco quedas de árvores, só no concelho de Matosinhos.Entre as ocorrências registadas está a inundação dos acessos da A28 a Leça da Palmeira, o alagamento das marginais, e a queda de uma árvore sobre um carro, na rua Fresca, em Leça da Palmeira.