Meixão avaliado em 11 mil euros apreendido pela GNR em Viana do Castelo

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR apreendeu esta quarta-feira, no rio Lima, em Viana do Castelo, cerca de 1,2 quilogramas de meixão em estado juvenil, no valor de 11.800 euros, informou aquela força policial.

Em comunicado, a GNR adiantou que a apreensão ocorreu durante uma operação de fiscalização e vigilância efetuada pelo subdestacamento de Controlo Costeiro de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, sendo que os militares "apuraram que três tripulantes de uma embarcação utilizavam uma rede para a captura desta espécie que, devido às suas características, é extremamente lesiva à fauna existente".

"Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo", acrescenta a nota.

Segundo a GNR, "o meixão apreendido, por se encontrar vivo, foi devolvido ao seu 'habitat' natural"

"A enguia europeia, (Anguilla anguilla), que na fase larvar é conhecida por enguia juvenil/meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie", refere a GNR.