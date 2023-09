Vários membros do ‘Reino do Pineal’, em Oliveira do Hospital, terão deixado a comunidade, perto de Seixo da Beira, ainda antes de a Polícia Judiciária do Centro ali realizar buscas, a 1 de agosto, no âmbito da investigação à morte e cremação de um bebé de 14 meses, filho do líder Água Akbal Pinheiro. Quem tem contacto com a comunidade garante que chegaram a residir no terreno mais de 60 pessoas e atualmente “vive lá meia dúzia”.









“Quando as atenções se começaram a virar para eles, devem ter-se sentido pressionados e muitos foram embora antes das buscas”, conta uma habitante. Também são menos frequentes as visitas a Seixo da Beira, mesmo para fazer compras. “Antes iam todos os dias ao restaurante comer batatas fritas com ketchup e agora vão menos vezes”, refere outro morador.

Dizem que estão “mais resguardados”, mas continuam “a fazer a sua vida normal”. Lurdes Ferreira ainda na quinta-feira viu o líder da seita na aldeia: “Estava no posto dos correios. Tinha as barbas bem compostinhas e a vestimenta limpinha. E estava calçado.”





Em redor da propriedade impera o silêncio e do exterior não se vê ninguém. Só um cão respondeu ao toque do sino que existe à entrada.