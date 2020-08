Membros dos No Name Boys fizeram emboscada a jogador do Sporting

Membros do grupo No Name Boys, que apoia o Benfica, perseguiram um jogador de futsal do Sporting e adepto do FC Porto numa tentativa de intimidação. O jogador conseguiu fugir dos perseguidores e os membros da claque suspeitos de o perseguir foram detidos. Caso aconteceu a 9 de junho de 2019.Segundo a imprensa nacional, os suspeitos esperaram por Fernando Cardinal em Alvalade, tendo insultado, ameaçado e até mesmo desafiado o atleta para um confronto físico.Caso foi investigado no âmbito do inquérito-crime sobre a atividade da claque.