Jovem francesa de 20 anos cai de ravina na Serra do Pilar em Gaia

Incidente aconteceu perto da zona onde opera o teleférico de Gaia, no Porto.

15:29

Uma jovem de 20 anos, de nacionalidade francesa, caiu esta terça-feira de uma ravina na Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, no Porto, e sofreu escoriações ligeiras em todo o corpo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto aos Bombeiros Sapadores de Gaia, a equipa de bombeiros locais conseguiu resgatar a vítima.



A ocorrência foi registada às 14h39 horas e em causa esteve o resgate de uma jovem que caiu perto da zona onde opera o teleférico de Gaia, no Porto.



No socorro estiveram envolvidos, de acordo com o registo do CDOS do Porto, os bombeiros Sapadores de Gaia bem como os Voluntários de Coimbrões.



Ainda não são conhecidos mais pormenores sobre o caso.