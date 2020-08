Menina portuguesa morre atropelada pelo tio em França

Uma menina, de três anos e de origem portuguesa, morreu atropelada por um tio quando este fazia marcha-atrás com o carro junto à casa da família, em Piennes, no nordeste de França, na tarde de sábado.





Segundo as autoridades locais, o homem, de 31 anos, estava a fazer uma manobra para sair da estreita rua onde fica a moradia da família e não se apercebeu de que a menina o tinha seguido até ao exterior, acabando por a colher com o automóvel. Os bombeiros foram acionados e ainda fizeram manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local. O tio, bem como outros familiares, ficaram em choque e tiveram de receber apoio psicológico.