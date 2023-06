Está em coma induzido no Hospital de São João, no Porto, a menina de 15 anos que, na quinta-feira, foi sugada pela água, após a abertura inesperada de uma comporta, na praia fluvial do rio Vez, em Arcos de Valdevez. Ao CM, o pai da vítima indicou que a filha permanece “estável” e que foi colocada em coma para “daqui a três ou quatro dias ser operada”.









