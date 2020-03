Menino amarrado com lençol a cadeira num quarto escuro em jardim de infância

Amarrado com um lençol a uma cadeira e fechado num quarto escuro. Foi esta a descrição feita por um menino de apenas 4 anos à mãe, no início deste mês - o que já motivou uma queixa à PSP contra a auxiliar em causa. Aconteceu na hora do sono, por o menino se recusar a dormir, no jardim de infância O Filhote, em Vila Nova de Gaia.

"Nem queria acreditar quando ele me contou aquilo. Não posso admitir uma coisa destas. Falei com a auxiliar que me assumiu logo ter amarrado o meu filho. Disse que foi um momento de desespero por estar a tomar conta de 43 crianças", disse ao CM a denunciante. "O meu filho é uma criança mais agitada, mais irrequieta e difícil, mas nada justifica isto. Ele está a ser seguido por psicólogos mas nada é conclusivo", frisou.

Ao CM, a direção do jardim de infância garante que foi aberto um processo disciplinar à auxiliar para apurar o que aconteceu. Refere, porém, que a educadora estava na sala do sono a adormecer cerca de 20 crianças e não 43. "O menino foi imobilizado algum tempo para se acalmar. Foi para segurança dele e dos outros.



A auxiliar travou-o com o lençol na cadeira, mas ficou sempre junto dele até ele se acalmar", frisam as diretoras. A criança tem mais de cinco fichas de ocorrência na instituição por ser violento. "Naquele dia ele batia nas portas e paredes e acordou os outros meninos. Noutros casos já tinha agredido educadoras com pontapés", acrescentam. O menino já mudou de creche.