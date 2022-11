Menino autista de 13 anos agredido por agente da PSP em Beja

Um agente da PSP é o principal suspeito de ter agredido uma criança autista de 13 anos, a seis de novembro, em Beja, na sequência de um jogo de futebol.

O avô do menino, agente da PSP, estava a trabalhar no encontro de futebol e o neto estava a assistir à partida nas bancadas e o incidente terá acontecido quando o menor saiu no recinto desportivo. Ao ser abordado por dois homens, um deles mais agressivo, o menino não terá respondido.

Nesse momento, sem qualquer motivo aparente, o menor foi agredido por um dos suspeitos.



Apesar da criança ter conseguido fugir para junto do avô, acabou perseguido pelos dois homens. Foi nessa altura que o avô reconheceu que o agressor era um agente da PSP, que estava à civil.





Inspeção Geral da Administração Interna

Já foi apresentada queixa na PSP e também na. A investigação encontra-se a decorrer.