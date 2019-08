Menor de 15 anos denuncia assédio de Hugo Strada e revela mensagens trocadas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma jovem aspirante a youtuber, de apenas 15 anos, terá alegadamente trocado várias mensagens com Hugo Strada, nas quais este lhe terá exigido 50 euros e ainda fotografias de corpo inteiro em biquíni para poder integrar o projeto Team Strada.A conversa termina já depois de um suposto convite para a rapariga visitar a casa do homem, de 36 anos, com a mãe da menor a ameaçar avançar para a Justiça.< br />