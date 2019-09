Menor fugido de lar detido por roubos em Sintra

Um jovem de 17 anos foi detido pela PSP na última quinta-feira, em Sintra, por roubos com faca. O menor estava evadido de um centro de acolhimento. Ficou em preventiva.A PSP deteve o jovem com recurso a um mandado de detenção fora de flagrante delito. O rapaz é suspeito de pelo menos dois assaltos, nos quais foi identificado pelas vítimas. Numa das situações o assaltante atacou um menor de 12 anos, ameaçando-o com uma faca, e roubou-lhe o telemóvel.No outro caso atacou uma mulher e, através da força, retirou-lhe a mala, que continha no interior o telemóvel, documentos e dinheiro.O jovem foi presente a primeiro interrogatório policial e ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.