Menores apanhados em carrinha furtada

Três jovens, um de 17 e dois de 15 anos, identificados pela GNR.

Por Diana Santos Gomez | 12.02.19

Três menores foram identificados pela GNR, em Albufeira, por circularem numa carrinha que tinha sido furtada em Loulé.



A viatura, uma Ford Transit, desapareceu na zona de Benfarras no sábado à noite. Segundo o CM apurou, os assaltantes terão arrombado um portão que protegia o recinto onde se encontrava o veículo.



O proprietário da carrinha, de 33 anos, apresentou queixa na GNR de Quarteira no domingo. A viatura foi localizada nesse dia à noite, por volta das 23h00, a circular com três menores - um deles com 17 anos e dois com 15.



O mais velho foi intercetado pelos militares da GNR a conduzir o veículo furtado. Os tutores dos jovens foram contactados pelas autoridades, que estão a investigar se o furto envolveu mais pessoas.