Irmãos menores detidos por furto de casas e lojas em Famalicão

Autoridades desencadearam uma dezena de buscas domiciliárias em várias localidades.

Por Ágata Rodrigues | 12.02.19

Um gang suspeito de mais de duas dezenas de furtos a casas e estabelecimentos comerciais em Vila Nova de Famalicão foi esta segunda-feira detido numa megaoperação da PSP - oito homens com idades entre os 16 e os 48 anos. Foi identificado um menor, de 15 anos, irmão do suspeito de 16 anos.



A PSP fez uma dezena de buscas domiciliárias na zona de Lousado e Delães, em Famalicão, e em Guimarães, que resultaram na apreensão de material furtado durante a vaga de assaltos.



O grupo atuava sempre de cara tapada, procurava estabelecimentos comerciais que não tivessem alarme instalado e assaltavam os espaços sempre durante a noite de forma a não serem surpreendidos por alguém. Uma das lojas assaltadas foi a do Futebol Clube do Porto de Famalicão cujo material desportivo foi agora recuperado pela PSP.



"O grupo era organizado e através de algumas imagens de videovigilância conseguimos verificar e identificar alguns deles."



"O arrombamento era o método utilizado", explicou o comissário da PSP Dennis da Cruz, que deu esta segunda-feira conta de que a detenção destes suspeitos foi fruto de um "trabalho de investigação por parte da PSP que já durava há cerca de pelo menos três meses".



Do material apreendido constam duas réplicas de armas e duas armas brancas, dinheiro e vários LCD.



O jovem de 15 anos vai ser ouvido no Tribunal de Família e Menores e os restantes no Tribunal Judicial da mesma comarca.