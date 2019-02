Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mentira de menor de 12 anos safa pedófilo cadastrado

Homem volta a ter pulseira eletrónica após abuso sexual.

Por Liliana Rodrigues | 08:44

O arrependimento do jovem cadastrado, de 20 anos, aliado ao facto de a vítima, de 12, ter admitido ter mentido sempre sobre a idade que tinha ao arguido, nas conversas que mantiveram na rede social Facebook, levou o juiz de instrução criminal de Guimarães a dar uma nova oportunidade ao arguido, indiciado por abuso sexual de menor e pornografia infantil.



O homem vai continuar em casa com pulseira eletrónica, depois de ter fugido da habitação, quando estava em prisão domiciliária devido a roubos.



Ao que o CM apurou, alegou estar perdidamente apaixonado pela menina e ter fugido, dormindo dois dias ao relento e sem dinheiro, só para poder ver a "namorada", de longe, a chegar à escola.



Ao juiz, admitiu ter mantido relações sexuais com a menor.