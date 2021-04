Mentor da Associação Nacional e Social de Etnia Cigana detido em Vila Real por posse de droga

Serafim dos Anjos, um dos mentores da Associação Nacional e Social de Etnia Cigana (ANSEC), criada em Vila Real para promover o acesso ao emprego e à inclusão social de ciganos, foi detido esta terça-feira à noite durante uma operação de combate ao tráfico de droga.

A operação decorre no bairro Mateus e no bairro da Ponte, em Vila Real e também no concelho de Vila Pouca de Aguiar e levou à detenção de, pelo menos, mais dez homens, tendo sido apreendidas significativas quantidades de droga.

A operação vai decorrer ao longo da noite.