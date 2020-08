Milhafre atingido a tiro foi libertado

Um milhafre-preto que foi alvo de uma tentativa de abate a tiro, no início de julho, acabou por ser libertado depois de um processo de recuperação no Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens - RIAS, em Olhão.De acordo com aquele centro, a ave de rapina "apresentava fraturas em ambos os cúbitos, correspondentes a dois dos três locais onde foi atingido por chumbos". Foi atingida por um disparo de caçadeira."Após o tratamento inicial que incluiu antibiótico, fluidos subcutâneos e colocação de ligaduras, o milhafre foi colocado numa das nossas câmaras de recuperação interiores para ser vigiado de perto", esclareceu o RIAS.Algumas semanas mais tarde, "após ossificação correta das fraturas e retiradas as ligaduras", a ave de rapina foi transferida para uma instalação exterior, designada por ‘túnel’. Com 50 metros de comprimento, esta estrutura "permite a aves de grande porte treinar o voo e recuperar a forma física", esclareceu ainda o RIAS.O milhafre, uma vez recuperado - o que demorou cerca de um mês - acabou por ser libertado por vigilantes do Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão.Esta espécie costuma migrar para Portugal em março para nidificar.