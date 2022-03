M ilhares de elementos da GNR não receberam os montantes referentes aos serviços remunerados – períodos de trabalho feitos para lá do horário obrigatório que são solicitados e pagos por órgãos e entidades públicas e privadas – de fevereiro e estão a ‘arder’ com largas centenas de euros cada um.Fontes militares garantem ao CM que na origem do problema estão dificuldades orçamentais da Guarda, por estar a ser gerida em regime de duodécimos devido à não aprovação do Orçamento do Estado.