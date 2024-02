Um militar da GNR vai cumprir oito anos e sete meses de prisão por três tentativas de homicídio, sequestro e posse de arma proibida, depois de se enredar num negócio ilícito que envolveu uma perseguição que começou no Montijo e terminou com tiros no Parque das Nações.



David Pereira, mais conhecido por ‘Gamarra’ e atualmente com 35 anos, prestava serviço no posto do Poceirão, Palmela, mas foi detido pela Polícia Judiciária em julho de 2021.









