Militar da GNR filma colegas nuas no chuveiro no posto de Águeda

Um militar da GNR colocou uma câmara oculta nos balneários femininos do posto de Águeda. O homem, com cerca de 50 anos, espiou as colegas no banho e gravou imagens quando estas estavam nuas.



O caso aconteceu em janeiro. Foi uma das guardas quem se apercebeu de um aparelho suspeito junto aos chuveiros.

"O guarda em questão foi transferido preventivamente para outro posto. Foi instaurado um processo disciplinar para averiguar as circunstâncias", disse ao CM fonte oficial da GNR de Aveiro.



O guarda foi ouvido em sede de processo interno de averiguações e terá alegado razões de saúde mental para justificar o comportamento.



Não foi, ainda, apurado quando é que o militar colocou a câmara oculta no balneário feminino.