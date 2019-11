Militar da GNR morto em acidente sonhava casar na capela de sua casa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Jorge Gomes, o militar da GNR de 29 anos que morreu colhido no desastre da A42, em Paços de Ferreira, no domingo, sonhava casar na capela da família, construída na casa onde morava com a namorada já há dois anos, em Duas Igrejas, Paredes. A família já tinha em mente a obra de restauro do espaço para que o casamento de ambos se viesse a realizar naquele mesmo local. A namorada também é militar.O militar, com uma vasta ... < br />