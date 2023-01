O segundo-sargento José Freitas, de 28 anos, foi encontrado morto com um tiro na noite de domingo, quando estava de guarda ao paiol da Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, em Constância.



O militar era natural da Camacha, na Madeira, e esta segunda-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou com o pai, “a quem transmitiu sentidas condolências”.









