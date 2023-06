Militar do curso dos Comandos saiu do coma

Um jovem de 21 anos, recruta do curso 139 de formação do Regimento de Comandos do Exército, deu entrada no hospital no dia 12 de junho, após ser acometido por um golpe de calor (efeito do excesso de temperatura no corpo) na prova de Marcha e Corrida (Mar-Cor).

Ao quilómetro 14 (de 15), o jovem apresentou sintomas de indisposição, resultantes do esforço físico.



"O risco inerente de falência de órgãos", segundo explicou o Exército em comunicado, levou a que fosse admitido nos Cuidados Intensivos. A avaliação médica da situação neurológica do recruta "aconselhou a ser induzido o coma".

O militar do curso dos Comandos que se encontrava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, já saiu do coma induzido.A informação foi avançada por fonte oficial do Exército, que acrescenta que o militar se encontra a respirar de forma autónoma, com evolução clínica favorável.