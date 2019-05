Militar do Exército internado em unidade de Cuidados Intensivos devido a golpe de calor

Um militar do Exército está internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Abrantes, distrito de Santarém, devido a um golpe de calor, que ocorreu durante uma prova em Santa Margarida, disse à Lusa fonte deste ramo militar."Na tarde de hoje, durante uma prova topográfica de orientação, um militar que fazia a prova acompanhado por outro militar, sentiu-se mal", afirmou fonte oficial do Exército, explicando que o exercício faz parte do curso de promoção a cabos que decorre no Campo Militar de Santa Margarida.O estado de saúde piorou e foi transferido para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.Segundo a mesma fonte, o militar foi de imediato assistido no local por uma ambulância de apoio móvel que tinha sido pedida e transportado ao centro de saúde local."O centro de saúde é próximo e foi transportado na ambulância que tinha sido pedida de apoio. Depois foi transportado para o Hospital de Abrantes onde se confirmou o diagnóstico de golpe de calor. Está internato em avaliação na Unidade de Cuidados Intensivos", acrescentou.O militar está a efetuar tratamentos e exames complementares de diagnóstico.Segundo o Exército, os militares estavam a realizar o exercício "aligeirados" (apenas com material necessário ao exercício)."A prova era curta, existiam três pontos de água na prova, tinham os seus cantis, a prova era efetuada a pares e um dos elementos tinha um telemóvel consigo. Foram tomadas todas as medidas para garantir a hidratação dos militares", salientou.O Exército vai abrir um processo de averiguações à ocorrência e a família do militar já foi informada, com prestação de apoio para que possa estar no local.