Militar do Exército internado foi transferido para Hospital Curry Cabral em Lisboa

O militar do Exército que foi internado, na terça-feira, devido a um golpe de calor, foi esta quarta-feira transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, informou a porta-voz daquele ramo das Forças Armadas."O militar já se encontra na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Curry Cabral", avançou à Lusa a Major Elisabete Silva, acrescentando que o "estado de saúde mantém-se o mesmo".Um militar do Exército foi internado na terça-feira devido a um golpe de calor que ocorreu durante uma prova em Santa Margarida da Coutada, no distrito de Santarém.Fonte oficial do Exército explicou na altura que o militar foi de imediato assistido no local por uma ambulância de apoio móvel e transportado para o centro de saúde local.Foi então transferido para o Hospital de Abrantes, onde se confirmou o diagnóstico de golpe de calor."A equipa médica do Hospital de Abrantes, após avaliação clínica, concordou com a transferência [para Lisboa]", explicou a porta-voz daquele ramo das Forças Armadas, por ser "o patamar máximo de apoio nestes casos, que garante o máximo de infraestruturas caso a situação se agrave".O Exército vai abrir um processo de averiguações à ocorrência.