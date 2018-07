Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares da GNR absolvidos de tráfico humano e burla

Caso aconteceu em França, mas foi julgado no Tribunal São João Novo, no Porto.

Por Lusa | 17:14

Dois militares da GNR e a mulher de um deles, acusados de explorar operários da construção civil em França com promessas de salários altos, foram esta quinta-feira absolvidos pelo Tribunal São João Novo, no Porto.



O coletivo de juízes justificou a absolvição com o facto de não se ter dado como provado a intenção dos arguidos em explorar os trabalhadores.



Contudo, os magistrados sublinharam que isso não significa que os operários não tenham passado maus tempos em França.



O Ministério Público acusou os militares e a mulher de um deles de contratar oito portugueses para trabalhar em Paris, França, na construção civil, com promessas de salários altos, alojamento e alimentação.



Contudo, as promessas não foram cumpridas e, além de não receberem salário, os operários trabalhavam mais de 14 horas por dia, dormiam no chão e comiam pouco, havendo mesmo dias em que passaram fome, sustentava a acusação.