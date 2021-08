Dois militares da GNR receberam esta terça-feira assistência hospitalar após intervirem numa denúncia de violência doméstica no Algoz, concelho de Silves. Foram agredidos pelo marido, que sofreu uma fratura num braço durante a detenção.









A situação passou-se ao início da madrugada desta terça-feira. A GNR foi chamada à Urbanização Horta do Algoz por denúncias de violência doméstica. No local encontraram o marido, um inglês de 35 anos, a tentar arrombar a porta da habitação onde está a passar férias.

Durante a abordagem, o homem partiu imediatamente para a agressão. Os dois militares ficaram com hematomas pelo corpo e foram assistidos no Hospital de Portimão juntamente com o agressor, que partiu um braço.