Militares da GNR investigados por detenção violenta em Almada

A GNR abriu um processo disciplinar aos militares que participaram na detenção de um suspeito, na madrugada de domingo, no Monte de Caparica, Almada. A ação policial, onde se vê murros e pontapés dados pelos militares, foi filmada e o vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais. O processo foi remetido à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).





Segundo a GNR, perto das 04h00, os militares tiveram conhecimento de tiros na zona do Bairro Branco e dirigiram-se rapidamente para o local. À chegada, depararam-se com um homem, de 30 anos, a conduzir de forma perigosa, que fugiu quando se apercebeu da presença da GNR. Após perseguição policial, o suspeito parou a viatura e continuou a pé. A dada altura, saltou um muro e caiu. Foi nesse momento que os militares o conseguiram deter e o agrediram. O suspeito tinha consigo uma arma branca que foi apreendida.apurou que o homem é suspeito de crimes graves. No ano passado terá tentado matar um polícia, atropelando-o. E em 2010 chegou a estar preso por violação.