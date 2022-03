Fábio saiu à noite com três colegas. Todos polícias da 64ª esquadra, de Alfragide, Amadora, estavam a aproveitar a folga. Pelas 06h30 deste sábado saíam da discoteca Mome, Lisboa, quando se depararam com uma desordem entre dois grupos - haviam-se desentendido na discoteca e houve uma espera no exterior.