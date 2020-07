Ministério Público acusa homem de assaltar uma casa e agredir uma pessoa em Braga

O Ministério Público (MP) acusou um homem de ter assaltado uma casa em Braga, em abril, e de, quando perseguido por um vizinho que se apercebeu do sucedido, o ter agredido, referiu a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.

Segundo a acusação, citada hoje pela PGD na sua página oficial, o suspeito terá assaltado uma casa em Adaúfe, distrito de Braga, a 22 de abril, apropriando-se de bens, entre os quais duas armas de fogo, no valor total de 1.350 euros.

Mas, perseguido por um vizinho, que o alcançou a cerca de cem metros do local ainda com as coisas furtadas, o arguido, para evitar ser detido e ficar sem os bens furtados, desferiu-lhe duas pancadas com um pé-de-cabra, atingindo-o na cabeça e num dos braços, sublinhou.

O alegado assaltante viria a ser detido pela GNR que, com exceção de um telemóvel, recuperou os objetos furtados.

Por esse motivo, o MP acusou o homem de um crime de violência depois da subtração e outro de detenção de arma proibida.