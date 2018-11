Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público acusou dois suspeitos de assaltos a taxistas em Sintra

Arguidos encontram-se em prisão preventiva.

19:32

Dois homens foram acusados pelo Ministério Público de oito crimes de roubo agravado e dois de burla para obtenção de serviços, por assaltos à mão armada a motoristas de táxi, informou esta segunda-feira a Procuradoria-geral Distrital de Lisboa (PGDL).



Segundo uma nota da PGDL, o Ministério Público junto da comarca de Lisboa Oeste, em Sintra, "requereu o julgamento em tribunal coletivo de dois arguidos pela prática de oito crimes de roubo agravado e dois crimes de burla para obtenção de serviços".



"Os arguidos, atuando conjuntamente, entre dezembro de 2017 a abril de 2018, abordavam taxistas, solicitando-lhes que efetuassem o seu transporte e, durante a viagem, sob ameaça de arma de fogo, retiravam-lhes os seus pertences", acrescentaram os serviços do Ministério Público.



A Polícia Judiciária (PJ), em comunicado de maio passado, anunciou a detenção de um homem de 27 anos "fortemente indiciado pela prática de três roubos a condutores de táxi, cometidos à mão armada", no concelho de Sintra, que atuava com outro suspeito, identificado e detido posteriormente, em 18 de maio.



De acordo com a PJ, o modo de atuação era "sempre o mesmo" e os condutores de táxi eram ameaçados pelos suspeitos "com uma arma de fogo e desapossados do dinheiro e telemóveis que traziam".



Os arguidos encontram-se em prisão preventiva e "o Ministério Público requereu a recolha de ADN aos arguidos para inserção na base de dados", na sequência do inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra, coadjuvado pelas equipas de investigação criminal da PSP, referiu a PGDL.