Só fica a cama e o fogão. Recheio das casas de Manuel Pinho apreendido

O Ministério Público apreendeu esta quarta-feira o recheio de várias casas do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, no âmbito do processo EDP. No interior fica apenas a cama e o fogão.



Manuel Pinho é arguido no processo devido a suspeitas de corrupção ativa.





"As diligências visam a recolha de novas provas, bem como de instrumentos, produtos e vantagem dos crimes em investigação, entre os quais, os de corrupção passiva para ato ilícito por titular de cargo político com vantagem de valor consideravelmente elevado, de participação económica em negócio também por titular de cargo político e branqueamento", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal

Entre as casas que foram alvo de apreensão estão moradias no Algarve e em Braga. A casa do Algarve foi o local onde o ex-ministro cumpriu prisão domiciliária.

Manuel Pinho está em prisão preventiva na casa de Braga.