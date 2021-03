Ministério Público esquece prova contra ex-diretor da Polícia Judiciária Militar

O ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, coronel Luís Vieira, começou esta quarta-feira a ser julgado por violação do segredo de Justiça – é acusado de ter revelado pormenores da investigação a Marcelo Rebelo de Sousa e a Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa –, mas a sessão terminou com um momento insólito.O despacho da Procuradora Geral da República que determinava o segredo de Justiça não está no processo. A própria procuradora do Ministério Público acabou por fazer um requerimento para que o documento fosse apenso a este processo.O despacho estará no processo relativo ao furto de material militar em Tancos. Sobre as acusações, Luís Vieira diz que apenas tentou fazer regressar a investigação à PJM e nunca revelou pormenores da mesma.