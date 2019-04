Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão viaja hoje para a Madeira

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão viaja esta quinta-feira para a Madeira com uma equipa de médicos, psicólogos e funcionários consulares para "falar com os afetados e agradecer a ajuda" portuguesa, após o acidente em que morreram 29 turistas.



Em comunicado enviado esta quinta-feira, na sequência do acidente com um autocarro na ilha da Madeira, na quarta-feira, que provocou a morte de 29 pessoas, segundo as informações das autoridades regionais todas alemãs, Heiko Maas revela que é "chocante que o feriado da Páscoa se tenha tornado uma tragédia para tantas pessoas."



"Ainda não temos a certeza de quantos alemães estão entre as vítimas", realçou, adiantando que a embaixada da Alemanha em Lisboa está a trabalhar "afincadamente" com as autoridades locais para dispor de mais informação.



"Os nossos pensamentos estão com aqueles que choram os seus familiares e amigos. Todos nós partilhamos a sua dor. Desejo a rápida recuperação de todos os feridos", sublinhou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha.



"Hoje voarei para a Madeira com uma equipa de médicos, psicólogos e funcionários consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros para falar com os afetados e agradecer aos amigos portugueses a ajuda", lê-se no documento, revelando que "o embaixador (da Alemanha em Portugal) acaba de aterrar na Madeira".



"Agradecemos aos nossos amigos portugueses pela grande preocupação e disponibilidade durante estas horas difíceis, em particular às equipas de salvamento locais".



Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas, alemães segundo as autoridades regionais, em Santa Cruz, na Madeira.



Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses.



As vítimas mortais são 11 homens e 18 mulheres.