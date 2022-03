"Tinha ido deitar o lixo com o meu filho. Para encurtar o caminho, vim aqui pelo meio do mato. Vi um corpo envolvido num edredão. Ela estava totalmente tapada. Só percebi que era uma mulher por causa do cabelo." A descrição é de Gracinda Rocha, moradora na Rua de São Martinho, em Rio de Moinhos, Penafiel, que encontrou esta segunda-feira um corpo numa zona de mato e que deu o alerta às autoridades.