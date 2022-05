Passaram quinze anos desde que Maddie McCann desapareceu sem deixar rasto. A criança britânica, filha de dois médicos, passava férias com a família na praia da Luz, no Algarve, quando deixou de ser vista, no dia 3 de maio de 2007. Quinze anos depois, o processo criminal prescreve, no sentido em que não podem ser investigados novos suspeitos de rapto e morte, à exceção de Christian Bruckner, constituído arguido há duas semanas pelo Ministério Público.









