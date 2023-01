"Ficamos com tantas perguntas. A porta estava trancada? Como é que escaparam todos, mas ela ficou presa? Estava trancada?", questiona-se Kyle Steward, um amigo da família de Sofia, em declarações ao jornal inglês ‘Evening Standard’. Sofia Duarte, de 21 anos, perdeu a vida num incêndio, em casa do namorado, em Londres, Inglaterra, no primeiro dia do ano.









