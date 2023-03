O ‘Mondego’ mantinha-se esta segunda-feira há 10 dias sem sair do cais do Funchal após a revolta a bordo ocorrida no dia 11. Segundo garantiu ao CM fonte da Marinha, o patrulha continua no dispositivo naval, em prontidão para busca e salvamento, e só não saiu porque “não houve necessidade”. Continua, sob olhar atento de avaliadores, em “reparações” às avarias e em “treino” dos 13 sargentos e praças da guarnição que substituíram o igual número de revoltosos que se recusaram a sair (alegando risco de morte no patrulha) no acompanhamento de um navio-espião russo, que passou 30 km ao largo da Madeira.









