A intoxicação causada pela inalação de fumos e gases (monóxido de carbono), que inclui acidentes com lareiras, braseiras e esquentadores, levou à morte de 171 pessoas em Portugal nos últimos cinco anos, entre 2018 e 2022.



Segundo dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a maioria das vítimas mortais devido à inalação de monóxido de carbono foram sujeitas a autópsia das delegações do Sul, que inclui o distrito de Lisboa, e do Norte.









