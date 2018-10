Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores de Monchique perderam dois médicos de família

Vários utentes ficaram sem médico e algumas vezes têm de ir a um clínico particular.

Por Diana Santos Gomez | 08:51

"Fiquei chocada quando me disseram que já não tinha médico de família. Não avisaram com tempo". A insatisfação é de Adília Sintra, de 74 anos, uma utente do Centro de Saúde de Monchique que habita, há mais de 50 anos, nesta vila serrana algarvia, que perdeu dois dos quatro médicos de família, após dois profissionais se terem reformado este ano.



Em conjunto com o marido, Adília soma gastos mensais de 500 euros em medicação, e como tal, necessita de um acompanhamento de proximidade. Reconhece que já se deparou com situações em que tem de ir a "uma consulta com um médico particular a Portimão", a meia hora de casa, sendo obrigada "a pagar o transporte".



Entretanto, um terceiro médico já está a reforçar a prestação de cuidados de saúde no Centro de Saúde de Monchique. Ainda assim, os utentes queixam-se da falta de uma data concreta para a contratação de, pelo menos, um médico.



É o caso de Clara Sousa Vicente, de 56 anos, que reside na vila há 20 anos e não se conforma com a falta de um médico. "Não me foi indicado um novo médico de família, existe um de substituição, mas foi-me dito que o reforço seria apenas nesta fase após o incêndio".



Esta moradora de Monchique refere ainda que "mesmo que o médico gostasse de ficar, ainda não há uma vaga aberta", alertando que há muitos idosos "com problemas de saúde mental".



O CM questionou a Administração Regional de Saúde do Algarve, que explicou que está a trabalhar no sentido de colocar um médico no Centro de Saúde de Monchique, num próximo concurso, mas não se compromete com uma data.



O organismo adianta que já há um terceiro médico a reforçar o atendimento.