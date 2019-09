Morre afogado na festa de aniversário de amigo

Álvaro Nogueira, de 43 anos, passava o dia na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, com a família e alguns amigos, festejando o aniversário de um deles. Mas o dia, que era para ser de festa, acabou em tragédia, já que Álvaro perdeu a vida, afogado nas águas desta barragem.Ao que apurou o, o grupo escolheu um local não vigiado e afastado das duas praias fluviais para poder brincar mais à vontade com um cão de grande porte.Ao que tudo indica, o homem estaria a brincar com o animal, atirando bolas para a água, que o cão ia buscar. Da última vez que lhe atirou a bola, o animal não entrou na água e foi Álvaro quem optou por ir buscar o objeto. Acabou por afogar-se.O homem vivia em Lisboa com a mulher e as duas filhas, mas estava a passar férias na sua aldeia natal, Pópulo, no concelho de Alijó, tendo rumado até ao Azibo, um local muito procurado na época balnear.Fonte próxima da família revelou que "era hábito" o homem "fingir que se afogava quando estava em momentos de lazer na água" e que um familiar, que o viu na água em apuros, achou que se tratava de mais uma brincadeira de Álvaro Nogueira.O alerta para o desaparecimento foi dado perto das 12h00 e no local estiveram cerca de duas dezenas de operacionais.O corpo foi encontrado perto das 15h00 e o óbito declarado pela delegada de saúde. O corpo foi levado para o IML de Bragança, onde será autopsiado.Álvaro Nogueira passava férias na terra natal dos pais, em Pópulo. A notícia deste acidente, que se revelou fatal, deixou transtornada a população daquela aldeia.Em finais de julho passado, não muito longe do local deste acidente, um jovem de 14 anos morreu afogado numa praia fluvial, que tem vigilância de nadador-salvador.A vítima mortal era apaixonada por cães e partilhava mesmo nas redes sociais diversas fotografias da sua participação em concursos.