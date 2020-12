Morre ao volante na A2 em Marateca com indisposição

Um homem de 69 anos morreu esta quinta-feira de manhã depois de o carro que conduzia se ter despistado, e saído da via, quando circulava na Autoestrada do Sul (A2), sentido Sul-Norte, junto à zona da Marateca, Palmela. A vítima terá sido acometida de uma indisposição.O acidente ocorreu ao quilómetro 55 da A2 e levou a que um outro condutor tivesse de sair de estrada, mas sem sofrer ferimentos. De imediato foram chamados para o local 20 operacionais e 10 viaturas, dos Bombeiros de Alcácer do Sal, GNR e Viatura Médica do Hospital de Setúbal.Ainda foram feitos os primeiros socorros ao homem de 69 anos, mas o óbito viria a ser confirmado ainda em plena autoestrada. O cadáver foi removido para autópsia.A GNR investiga o acidente.