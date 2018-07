Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre em despiste no dia do aniversário em Ovar

Homem de 69 anos foi encontrado numa valeta a cerca de 300 metros de casa. Mulher morreu afogada em 2009..

Por Paulo Jorge Duarte | 08:44

António Salvador Correia despediu-se dos amigos, sábado à noite, com a promessa de se encontrarem ontem para festejar os seus 69 anos. A cerca de 300 metros de casa, na rua do Sol, em Arada, Ovar, a mota em que seguia despistou-se. Foi encontrado já morto, numa valeta, ao início da manhã, ao lado da moto. A família vive uma nova tragédia, após, em 2009, Teresa Fagundes, a mulher da vítima deste despiste, ter morrido afogada numa alegada sessão contra maus-olhados, no Furadouro.



"É mais uma tragédia, principalmente para o filho mais novo que ficou completamente destroçado. E é ainda pior por ser o dia do aniversário do António", disse ao CM Maria Carvalho, vizinha da vítima mortal. "Se as valetas estivessem limpas, este homem podia estar ainda vivo. Alguém o havia de ver mais cedo, dar o alerta e socorrê-lo", acrescentou a mulher, abalada.



"Quando chegámos ao local, já nada pudemos fazer para salvar este homem. Apresentava sinais de rigidez cadavérica e, por isso, já estaria morto há várias horas", revelou Carlos Santos, adjunto dos Bombeiros de Ovar. As equipas médicas de emergência e reanimação de Ovar e da Feira também estiveram no local. Nada puderam fazer além de declarar o óbito.



O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR foi chamado e investiga agora as causas do acidente fatal. O corpo de António Salvador Correia foi levado por bombeiros para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.