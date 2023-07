Um homem com cerca de 30 anos morreu na madrugada de segunda-feira depois de ter subido a um grua com mais de 30 metros e cair desamparado no asfalto, no Lumiar, em Lisboa.



As circunstâncias em que a queda ocorreu levantaram dúvidas à PSP, que acionou a Polícia Judiciária para investigar.



O alerta foi dado às 4h03, depois de se ouvirem barulhos no interior do estaleiro de um prédio de 12 andares em construção, na Rua António Tabucchi, e um estrondo logo a seguir.









Ver comentários