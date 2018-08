Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre esmagado por máquina em Vila do Conde

Vítima terá engrenado marcha-atrás em vez da 1.ª velocidade.

Por Nelson Rodrigues | 09:01

Paulo Mourão, de 50 anos, morreu esta quinta-feira de manhã após a máquina que manobrava ter caído de uma plataforma com cerca de um metro e meio de altura, numa empresa de refrigeração, em Aveleda, Vila do Conde.



A vítima, residente na Maia, terá tentado engrenar a primeira velocidade no veículo, mas, por engano, acionou a marcha-atrás. Como a máquina estava na berma da plataforma, esta acabou por cair e atingir Paulo Mourão. O operário terá morrido esmagado.



Quando os Bombeiros de Vila do Conde chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Foram ainda realizadas as manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.



A GNR foi chamada e está agora a investigar o acidente.