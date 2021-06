Morreram 260 crianças vítimas de afogamento nos últimos 18 anos

O novo relatório da Associação Para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) revela que nos últimos 18 anos ocorreram 260 afogamentos que resultaram em morte de crianças e jovens, quatro dos quais este ano.

Para além destas mortes, foram registados 606 internamentos na sequência de um afogamento. Assim, por cada criança que não sobrevive, mais de duas precisam de ser internadas.

Nos 200 casos publicados na imprensa nacional entre 2005 e 2020 analisados pela associação, 64% dos afogados eram do sexo masculino e 28% eram do sexo feminino. Isto significa que os rapazes se afogam três vezes mais que as raparigas. Em 14 casos desconhece-se o sexo e idade da criança.

Em relação à idade dos casos avaliados, registaram-se "35% das crianças que tinham entre os 0 e os 4 anos, 25% entre os 10 e os 14 anos, 23% entre os 5 e os 9 anos e 11% entre os 15 e os 18 anos" de ocorrências. O maior número de mortes ocorre entre os 15 e os 19 anos e o maior número de internamentos entre os 0 e os 4 anos.

O local onde acontecem estes episódios com mais frequência são as piscinas (30%), seguido de rios, ribeiras, lagoas e praias. Os afogamentos de crianças mais novas costumam acontecer em locais construídos como piscinas, e em jovens com mais idade, em ambientes naturais como os rios e lagoas.

Quanto aos meses mais com ocorrências, 25% foram em julho, 20% em agosto e 14% em junho.

A APSI alerta ainda para que a atenção seja redobrada este verão, uma vez que a procura por piscinas é maior como forma de fugir aos ajuntamentos e restrições que existem nas praias.