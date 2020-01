Morreram 57 pessoas em acidentes com tratores em 2019

Pelo menos 57 pessoas morreram em 2019 vítimas de acidentes envolvendo tratores agrícolas, mais duas do que em 2018. A maioria dos sinistros aconteceu em ambiente agrícola, fora de estrada, sendo que o distrito onde se registaram mais vítimas mortais foi em Bragança, com 11 óbitos. Seguiram-se Braga e Guarda, com seis. Nesta estatística não entram eventuais vítimas que sofreram ferimentos graves e acabaram por não resistir e morrer em ambiente hospitalar.

Mortes com tratores

A sinistralidade com tratores agrícolas tem aumentado de forma preocupante, apesar de, várias vezes por ano, a GNR realizar campanhas de sensibilização junto dos utilizadores. Os condutores destes veículos arriscam ao circular por estradas e caminhos desnivelados, acabando por se despistar e capotar, morrendo esmagados. Este é quase sempre o relato de testemunhas e operadores de socorro nestes sinistros.

A juntar a isso, o facto de muitos agricultores continuarem a não fazer uso de um arco, conhecido como ‘arco de Santo António’, que em caso de acidente, protege a integridade física do tratorista ou pelo menos minimiza as consequências.

Entre as 57 vítimas mortais estão dois menores, ambos nos distrito de Braga e que se encontravam com familiares mais velhos, e quatro mulheres, que também acompanhavam outras pessoas em trabalhos agrícolas. As outras vítimas são homens com idades entre os 65 e 80 anos. "Com o avançar da idade vai-se perdendo agilidade e destreza na condução", diz fonte da GNR.