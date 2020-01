Morreu jovem atropelada na terça-feira em frente a escola em Lousada

A jovem de 17 anos que ficou com ferimentos graves, na terça-feira, após ter sido atropelada por um carro, junto à EB 2,3 de Lustosa, em Lousada, não resistiu aos ferimentos e morreu, ontem, no Hospital de S. João, no Porto, para onde foi transportada em estado considerado crítico.



O acidente aconteceu na terça-feira quando a jovem estava a atravessar com uma outra menor da mesma idade e ambas foram colhidas por um carro que estava a ultrapassar um camião.