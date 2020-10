O operário da construção civil, de 48 anos, regressava no sábado do trabalho quando sofreu uma brutal colisão com um outro veículo, em Chorente, Barcelos. O jovem que seguia nessa viatura ficou ferido e foi hospitalizado.



Multiplicam-se nas redes sociais as mensagens emotivas na sequência da morte de Hilário Casanova.O operário da construção civil, de 48 anos, regressava no sábado do trabalho quando sofreu uma brutal colisão com um outro veículo, em Chorente, Barcelos. O jovem que seguia nessa viatura ficou ferido e foi hospitalizado.

Hilário residia perto do local do acidente. A autópsia ao corpo será realizada durante esta segunda-feira e só depois serão marcadas a data e a hora para a realização do funeral.