Morte polémica de luso-francês em Nantes leva justiça a abrir inquérito

O Ministério Público de Nantes, França, confirmou esta terça-feira que o cadáver retirado, em elevado estado de decomposição, das águas do rio Loire, é o de Steve Maia Caniço.



O luso-francês de 24 anos estava desaparecido desde 21 de junho, em sequência de uma intervenção policial ocorrida numa festa techno onde o jovem se encontrava, e que levou 14 participantes no festival a caírem à agua. Steve Caniço foi o único que não se salvou.





Este caso está, de resto, a causar enorme polémica em França. No último mês, sucederam-se as manifestações a pedirem a identificação e responsabilização de agentes da polícia de Nantes. A justiça francesa abriu um inquérito aos factos, que investiga um possível crime de homicídio involuntário.

A ação decorre em paralelo com a investigação que o Ministério do Interior está a realizar à ação das forças policiais de Nantes.



Existem imagens da intervenção policial que revelam terem sido usadas balas de borracha e gás lacrimogéneo contra os participantes no festival techno.



A descoberta do cadáver de Steve Maia Caniço levou mesmo o primeiro-ministro francês, Edouard Phillipe, e o ministro do Interior, Christophe Castaner, a realizarem ontem uma conferência de imprensa.



Os governantes revelaram que a conclusão preliminar do inquérito à ação das forças policiais não permite estabelecer qualquer ligação com a morte do luso-francês. O chefe do governo francês, no entanto, disse que as investigações vão prosseguir.